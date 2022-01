Anzola dell’Emilia: esibisce al bar il Green Pass di un’altra persona

Un 34enne di origine straniera, presente all’interno di un bar, è stato denunciato e sanzionato dai Carabinieri di Anzola dell’Emilia a seguito di controlli sul rispetto delle norme anticovid.

L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di un Green Pass intestato ad un’altra persona, quest’ultima totalmente ignara dell’accaduto. Il 34enne era riuscito a fotografare, di nascosto, il QR code di uno dei tanti avventori dell’esercizio commerciale.

I militari hanno così provveduto alla denuncia per sostituzione di persona e alla sanzione di 400 Euro per mancato possesso della certificazione verde.