Anzola, recupero dello stabilimento industriale dismesso ex Bignami

Un tema, questo, che stimola sempre molti interventi. Ho notato in corso di tempo che tantissimi concittadini richiedono di privilegiare il recupero di stabilimenti industriali esistenti piuttosto che consumare ulteriore suolo.

Il principio è giustissimo e, mi sia consentito, anche piuttosto “semplice” concettualmente. Ciò che non sempre viene però compreso è che questo tipo di scelta poco dipende dall’amministrazione, se si tratta di stabilimenti industriali dismessi aventi natura privata. Questo perché se non c’è alla base di queste scelte un imprenditore che intende investire sul territorio e sullo stabilimento dismesso del caso, non è mai possibile arrivare a raggiungere questo obiettivo. Noi ci siamo già riusciti con lo stabilimento ex UNIZOO di Ponte Samoggia (si veda il mio post del 2 luglio 2021).

Oggi sono felice di comunicare a tutti i miei concittadini che “doppiamo” quell’obiettivo con il recupero dello stabilimento ex Bignami commercio avicolo, che è stato interamente rilevato da un nostro storico concittadino, Stefano Mazzocchi, della Mazzocchi strutture in legno.

Un grande obiettivo perseguito con caparbietà e convinzione che porterà lavoro, efficientamento energetico e buoni risultati ambientali sul nostro territorio: Stefano Mazzocchi ha confermato di essere un imprenditore coraggioso e determinato.

Come sempre grazie a tutta la mia squadra, consiglieri, assessori, e tecnici comunali.

Grazie soprattutto ai tantissimi concittadini che ci seguono e credono in noi. Grazie anche ai concittadini che in noi non credono perché, come si può ben vedere, sono di continuo pungolo e stimolo a migliorarci. E un grandissimo grazie a Stefano Mazzocchi, che attende curriculum per posti di lavoro da assegnare a chi fosse interessato.

dal profilo Fb di Giampiero Veronesi