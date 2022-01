Apertura Sportello catastale Terred’Acqua

Lunedì 17 gennaio 2022 presso il Municipio di Persiceto aprirà lo Sportello Catastale dell’Unione Terred’Acqua, presso il quale sarà possibile richiedere visure catastali, planimetrie catastali, estratti di mappa ed elaborati planimetrici.

La sede dello Sportello catastale sarà al primo piano del Municipio di San Giovanni in Persiceto, in corso Italia 74, nei locali già precedentemente occupati dall’ ex Polo Catastale Decentrato.

Lo Sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. L’accesso allo Sportello sarà possibile solo su appuntamento, contattando i numeri 051.6812910 o 051.6812911 oppure accedendo all’agenda online e scegliendo tra gli orari disponibili.

I servizi erogati sono:

visure catastali (per soggetto, per immobile, storiche)

planimetrie catastali

estratti di mappa

elaborati planimetrici.

La consultazione personale e la stampa dei documenti effettuata dallo stesso titolare sarà gratuita, mentre la richiesta di visure catastali per altri soggetti sarà a pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato unicamente in contanti , si prega di venire muniti di monete.

Si consiglia di telefonare preventivamente per definire il tipo di servizio di cui si ha necessità.

Per informazioni:

tel. 051.6812910 – 051.6812911

e-mail catasto@terredacqua.net

comunepersiceto.it