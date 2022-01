Calderara, aggiornamento piano neve

Buonasera a tutti e tutte.

In molti lo hanno fatto subito, noi abbiamo deciso di no assumendoci la responsabilità ma col senno di poi la valutazione fatta era giusta.Era inutile ed uno spreco, oltre che danno al manto, salare le strade di giorno, con così poca neve caduta e temperature minime non esagerate.

Abbiamo, invece, deciso, dopo un costante confronto con l’ufficio Tecnico e la ditta incaricata che ringrazio, di salare questa notte.

I mezzi spargisale usciranno verso le 23.00 per fare i tratti principali estendendosi ad altre direttrici. Abbiamo anche chiesto di attivare la squadra di manuali per scuole e pedonali, cosa che verrà comunque ripetuta anche domattina.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone