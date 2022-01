Calderara di Reno strizza l’occhio a turisti e amanti dell’ambiente

Una mappa completa, a forti tinte verdi, delle attrazioni culturali, artistiche e naturali presenti nella città, nelle frazioni e nell’intero territorio di Calderara. Questo è il pieghevole “Calderara di Reno e il suo territorio”, che si può trovare sia nel punto eXtraBO di piazza del Nettuno a Bologna che in alcuni luoghi e uffici di Calderara: all’Urp, alla Casa della Cultura, presso il Teatro Spazio Reno, all’interno della Biblioteca Comunale.

Realizzato nell’ambito di “Viaggio in Provincia. Ritorno in Pianura!”, e più in generale delle attività della Convenzione GIAPP (Gestione integrata delle aree protette della pianura) e dello sportello informativo eXtraBO della Destinazione turistica metropolitana di Bologna, il pieghevole è stato curato da Sustenia con la collaborazione del Comune di Calderara. «A questa iniziativa – commenta il Sindaco Giampiero Falzone – teniamo particolarmente, perché anche il turismo ha una parte importante nel nostro programma di mandato, e perché come si può vedere dalla mappa Calderara ha dei luoghi, delle specificità, dei punti di interesse naturalistico che meritano l’attenzione dei turisti. E qualcuno infatti nei mesi scorsi abbiamo cominciato a vederlo: con questa iniziativa speriamo che le presenze aumentino, noi faremo di tutto per accoglierli al meglio e far conoscere loro il meglio del territorio. A partire per esempio dalla Golena San Vitale, il nostro gioiello verde».

Il pieghevole contiene una mappa illustrata e dettagliata di monumenti e luoghi significativi di Calderara e delle sue frazioni, con un approfondito focus, per l’appunto, sulla Golena San Vitale e le sue importanti specificità. La carta, che contiene l’indicazione di percorsi pedonali e ciclabili per spostarsi da un punto all’altro, è reperibile anche online, in formato pdf sul sito Web del Comune di Calderara di Reno.

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune Calderara di Reno