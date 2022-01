Calderara: servizio COC per consegna spesa, farmaci e saturimetro

A fronte dell’aumento di cittadini in quarantena o isolamento fiduciario (oggi ne contiamo 367 a Calderara), con difficoltà per gli stessi a fare la spesa, specie per chi non ha una rete familiare, ricordiamo che è possibile utilizzare il servizio C.O.C per spesa e farmaci.

I cittadini interessati ( solo chi è in quarantena o isolamento fiduciario e che non ha nessuno per provvedere in tal senso) potranno contattare il numero dedicato per sapere come ordinare la spesa a domicilio.

I Volontari Protezione Civile Calderara di Reno ODV successivamente al ricevimento dell’ordine da parte del Comune, provvederanno alla consegna in totale sicurezza.

Il numero è 051.6461240.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il martedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

Al medesimo numero 051.6461240 chi ha sintomi che consigliano monitoraggio a domicilio potrà richiedere un saturimetro a famiglia, messo a disposizione dal Comune.

Sempre al numero 051.6461240 chi è in quarantena o isolamento fiduciario e che non ha nessuno per provvedere in tal senso potrà richiedere i farmaci di cui ha bisogno, naturalmente purché munito di relativa prescrizione medica.

dalla pagina Fb del Comune di Calderara