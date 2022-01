Come trasformare la propria abitazione in una casa ecosostenibile

Oggi il pianeta sta subendo una serie di trasformazioni causate dall’incuria umana e da secoli di mancato rispetto dell’ambiente. Uno degli aspetti più evidenti dei danni causati dall’uomo è proprio il cambiamento climatico, che sta spingendo il pianeta verso un punto di non ritorno. Per cercare di limitare i danni il più possibile è arrivato il momento di fare la nostra parte, e di abbracciare delle routine rispettose della natura e dell’ecosistema. Ecco perché oggi scopriremo insieme come trasformare la nostra abitazione in una casa ecosostenibile.

Efficienza energetica

Uno dei primi consigli riguarda l’efficienza energetica. Una casa che possa dirsi green, infatti, protegge il calore interno evitando la sua fuga verso l’esterno. Ciò consente non solo di mantenere costante la temperatura della casa, ma anche di proteggere l’ambiente, dato che così si consuma meno gas. L’abbattimento degli sprechi energetici va a favore anche delle bollette, che saranno meno care. Un passaggio chiave, poi, è la manutenzione della caldaia, che impedisce che dei difetti di funzionamento possano diminuire la sua resa, consumando più gas del dovuto.

Soluzioni sostenibili per riscaldamento e illuminazione

Il secondo consiglio vede protagoniste le soluzioni sostenibili per il riscaldamento e l’illuminazione. Nel primo caso le caldaie a condensazione sono il top, mentre nel secondo caso le opzioni sono numerose. Si parla dell’utilizzo delle lampadine LED, ad esempio, che durano di più e consumano di meno, e dell’istallazione di un impianto domotico dotato di sensori di presenza, per automatizzare lo spegnimento delle luci. Un discorso a parte lo meritano i materiali ecosostenibili come il legno e il sughero, che oggi sono impiegati di frequente nel settore della bioedilizia. Il legno, però, è bene che possegga la certificazione FSC, che indica la provenienza del materiale da aree boschive soggette a riforestazione.

Rubinetti intelligenti

Si prosegue con altri sistemi utili per trasformare la propria casa in un immobile green e rispettoso dell’ambiente, agendo stavolta sulla rubinetteria. Si fa riferimento ai rubinetti intelligenti, dotati di regolatori capaci di agire sia sul flusso d’acqua in uscita, sia sulle temperature. In altre parole, parliamo di rubinetti che danno la possibilità di ridurre al minimo gli sprechi di risorse idriche. In realtà il mercato propone moltissime opzioni di rubinetteria, alcune delle quali dotate di tecnologia rompi-getto. I riduttori di flusso sono utili anche per lo scarico del WC, in quanto consentono di risparmiare sugli sprechi d’acqua.

Arredamento ecosostenibile

L’arredamento sostenibile è un modo per abbellire le nostre case senza avere un impatto sull’ambiente. In questo senso, sono molto diffuse pratiche come il riuso creativo. In pratica, si prende un oggetto destinato alla rottamazione e lo si converte in qualcos’altro, così da evitare di produrre spazzatura e guadagnando, al tempo stesso, un complemento d’arredo. Si possono fare diversi esempi pratici, come le vecchie porte convertite in tavolini da caffè, con un impatto estetico davvero impressionante.