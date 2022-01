Crevalcore, due cani aggrediscono due persone

Ieri pomeriggio i carabinieri sono intervenuti, attorno alle 14, in via argini nord a Crevalcore a seguito dell’aggressione da parte di due cani di grossa taglia nei confronti di un 27enne e un 85enne.

Secondo una prima ricostruzione i cani erano usciti dalla proprietà privata del loro padrone avendo trovato un cancello aperto, in seguito avrebbero aggredito il giovane che stava passeggiando lungo la strada con il proprio cane rottweiler. Nel tentativo di difendere il cane dall’assalto degli altri due, il 27enne ha subito morsi in varie parti del corpo. A seguito dell’aggressione in corso un 85enne ha tentato di intervenire finendo a sua volta morsicato.

Gli aggrediti sono stati portati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna, mentre i due cani restituiti al proprietario dopo la relativa segnalazione all’autorità sanitaria.