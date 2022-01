Crevalcore, la ditta CERVED incaricata di procedere con il recupero crediti sulla Tari

In questi giorni alcune famiglie si sono viste recapitare una lettera con la quale vengono invitate a chiamare un numero di telefono. Si tratta della ditta CERVED a cui il Comune di Crevalcore ha affidato l’ incaricato di procedere con un recupero crediti sulla tari ( tassa rifiuti). Le annualità prese in considerazioni partono dall’anno 2017 fino all’annualità 2020. Si tratta di un primo sollecito rivolto a tutti coloro che per un qualsiasi motivo non hanno versato l’intero tributo, o parte di esso. L’ Amministrazione ha ritenuto di procedere con questa campagna di recupero crediti che proseguirà poi nel 2022 con tutti gli altri tributi, in quanto ogni tributo non versato procura un danno a tutti coloro, e sono la maggioranza, che invece versano puntualmente il dovuto. Ricordo a tutti che la tassa dei rifiuti copre solo ed esclusivamente il costo della raccolta e smaltimento dei rifiuti, non un centesimo in più. Un tributo non versato produce un disavanzo che dovrà poi essere coperto nelle annualità successive. Non c’è nessuna volontà vessatoria verso i cittadini, ma deve prevalere sempre e comunque il principio dell’equità e del rispetto delle leggi.

dalla pagina Fb di Marco Martelli