Crevalcore, sostituzione massiva dei contatori per conto di E-Distribuzione

Riceviamo da Cooperativa Edile Appennino, per conto di E-Distribuzione, la comunicazione di prossima sostituzione dei contatori nel nostro comune.

A far data da lunedì 10 gennaio 2022, prenderà il via l’attività di sostituzione massiva dei contatori.

Per avere riscontro circa la regolarità dell’attività, è possibile contattare il Servizio Clienti E-Distribuzione al numero 803500 e seguire la specifica procedura.



dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore