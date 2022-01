Difesa del suolo, a San Giacomo del Martignone conclusi i lavori di messa in sicurezza del torrente Samoggia

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza del torrente Samoggia, nel bolognese.

Si sono conclusi a San Giacomo del Martignone, frazione del comune di Anzola dell’Emilia, i lavori per riparare i danni causati dall’erosione dell’acqua in prossimità del ponte sulla Strada provinciale 568, che collega la provincia di Modena e la città metropolitana di Bologna.

L’intervento è consistito nella risistemazione di un breve tratto dell’alveo e nella realizzazione di una scogliera di protezione per rispristinare le condizioni di sicurezza.

A curare i lavori i tecnici dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Le opere

Dopo una prima fase dedicata alla rimozione della vegetazione, alberi e arbusti che avevano completamente invaso l’argine sia sulla sponda destra che sinistra, si è intervenuti per creare il nuovo alveo nell’ampia golena sinistra del Samoggia.

Sul lato destro del torrente, inoltre, è stata ricostruita la banchina interna. La struttura è stata realizzata con la terra di riporto, recuperata proprio nell’area di scavo dell’alveo.

Per rinforzare ulteriormente la sponda è stata realizzata una scogliera di protezione in massi ciclopici, di peso variabile tra i 1.000-3.000 chilogrammi ciascuno. La banchina e la scogliera hanno un’estensione complessiva di circa 150 metri./red

Tutte le informazioni sui lavori in corso in Emilia-Romagna per la sicurezza del territorio sul sito: https://www.regione.emilia-romagna.it/territoriosicuro.

regione.emilia-romagna.it