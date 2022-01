Erri De Luca e Sabrina Knaflitz al teatro Bibiena di Sant’Agata

mercoledì 26 Gennaio 2022 alle 21:00

Teatro Bibiena, via 2 agosto 1980 14

Sant’Agata Bolognese

“Un’ora a teatro” con Erri De Luca e Sabrina Knaflitz

Il mondo poetico di Erri De Luca prende vita in questo spettacolo a due voci. Le imprese di un fiore, le stranezze di un albero piantato in un giardino, che non lascia cadere i suoi frutti, l’avventura di due famosi gas della chimica, il punto di vista di un antico abitante di foreste.

C’è una notizia circa l’uguaglianza e un consiglio in caso di valanga…

In mezzo irrompe una scrittrice americana del 1900 che frantuma il rapporto tra i sessi sprizzando scintille.

Il finale è napoletano.

teatrobibiena.it