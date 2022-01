Evangelisti (FdI): “Disabilità e fragilità, l’Amministrazione accoglie due emendamenti di FdI”

“Esprimo certamente soddisfazione per l’accoglimento soprattutto dell’emendamento a mia prima firma, con cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di adoperarsi presso l’azienda sanitaria bolognese, affinché ripristini la polizza assicurativa per le carrozzelle elettriche in dotazione ai disabili, già da alcuni anni soppressa senza motivo e preavviso. Come infatti ho dato atto nel corpo della richiesta, risultano circa 600 le carrozzelle elettriche, fornite in comodato d’uso a persone affette da disabilità di Bologna e provincia, a cui, già da qualche anno, l’ASL ha appunto deciso di eliminare la polizza a favore di chi le conduce ma anche a copertura di danni verso terzi, con evidenti aggravi di responsabilità e di natura economica per gli stessi. In origine l’emendamento prevedeva che il Comune individuasse una somma a bilancio per provvedere in luogo della azienda sanitaria e poi regolasse eventualmente i rapporti con la stessa, stante l’importanza del tema, sia in termini di aiuto economico ma anche di sicurezza rispetto alla circolazione di questi mezzi. La maggioranza ha proposto questa modifica che, abbiamo ritenuto di accettare, auspicando un rapido interessamento ed un’opera di pressing presso i dirigenti aziendali. Ci tengo a precisare che oltre a questo è stato approvato un ulteriore emendamento al DUP, con cui ho chiesto – nell’ambito delle politiche per la promozione e tutela della salute di persone e famiglie – particolare attenzione a tutte le fragilità. E’ stato comunque apprezzato lo sforzo di recepire almeno una delle istanze rappresentate per riconoscere legittimi diritti a persone che non dovrebbero essere in alcun modo discriminate ma anzi, a cui dovrebbero essere offerte stesse garanzie e stesse opportunità.

Ricordo infatti che oltre al presente emendamento, recependo richieste provenienti proprio dai diretti interessati, ne ho proposti ulteriori, aventi ad oggetto, ad esempio, un servizio di assistenza H24 per la riparazione degli ausili e la prestazione di soccorso stradale – oggi assente in città – , oppure un buono taxi per coloro che vivono soli e che debbono recarsi ad effettuare visite o controlli presso ospedali, case di cura, ambulatori o laboratori ed ancora un “bonus mobilità” sempre per persone affette da disabilità, che vivono sole e non possono avvalersi di aiuti esterni.

Non si ritiene che i due emendamenti approvati possano essere satisfattivi di politiche che in realtà l’Amministrazione dovrebbe implementare, ma non mancheranno certo altre azioni da parte del nostro gruppo, volte ad adoperarsi in tal senso. Rimane fermo il fatto che, un Assessorato preposto solo a queste tematiche sarebbe stata una scelta lungimirante, che avrebbe garantito la giusta attenzione e, probabilmente, il superamento di molte delle criticità, relative non solo ai servizi ma anche alla vivibilità degli spazi e dei servizi cittadini, ancora spesso inadeguati e con barriere ed ostacoli da tempo segnalati. Auspichiamo un ripensamento dell’Amministrazione anche in questo senso.”

Lo dichiara: Marta Evangelisti Consigliere Comune Bologna Gruppo Fratelli d’Italia