FdI Bologna: Capodanno fuori controllo in Piazza Verdi

La notte di capodanno Piazza Verdi è stata letteralmente invasa da una vera e propria festa abusiva fino a notte fonda. Musica a tutto volume fino alle 3 e mezza di notte, con persone che ballavano senza mascherine e bottiglie di alcolici gettate a terra. Tutte violazioni delle ordinanze del Sindaco.

È inaccettabile l’ipocrisia di Lepore che si è prodigato con un’ordinanza per chiudere Piazza Maggiore, si è attivato per sorvegliare altre Piazze, abbia anche emanato un’ordinanza di divieto di vendita di alcolici da asporto dalle 20.00 alle 8.00, ma non ha previsto assolutamente niente per Piazza Verdi, né azioni per controllare e disincentivare tutto questo.

O Lepore ha scelto consciamente di lasciare Piazza Verdi zona “franca”, cosa grave che dimostrerebbe mancanza di volontà di agire, o altrimenti non ha considerato che Piazza Verdi sarebbe stata la ovvia fonte di “violazioni”, che dimostrerebbe la sua incompetenza.

È inaccettabile che anche a Capodanno, con Bologna “blindata”, in Piazza Verdi sia sempre tutto concesso, con il solito gioco delle vendite abusive di alcolici.

Torniamo a chiedere, per Piazza Verdi e zona universitaria, l’installazione di telecamere in tutte le vie, controlli frequenti ed efficaci della Polizia Municipale per applicare le ordinanze e l’installazione di rilevatori acustici, perché i rumori assordanti non fanno vivere in pace i residenti, costretti ancora una volta a subire.



Francesco SassoneCapogruppo FDI Comune di Bologna

Stefano CavedagnaConsigliere Comunale FDI