FDI Bologna: Parole Balzani confermano nostre proposte

Cogliamo con favore l’intervista al Prof. Balzani, voce libera e autorevole che conferma quello che noi diciamo da tempo, il Passante di Mezzo non è sostenibile a livello ambientale.

Definirlo “green” o addirittura “simbolo della transizione ecologica”, come affermato da Cavedagna oggi in seduta di Question Time, è una sonora presa in giro ai cittadini.

Poco importa se l’assessore Orioli sostiene che “loro non prendono in giro nessuno”.

Come afferma anche Balzani, le opere di mitigazione previste, in particolare le vernici fotocatalitiche e gli elettrofiltri sono inefficaci. Inoltre, dire che le piste ciclabili e i pannelli fotovoltaici mitigheranno l’inquinamento delle vetture non è vero. Possono essere fatti a prescindere.

Bisogna realizzare un sistema di monitoraggio fisso della qualità dell’aria sul tracciato attuale e fare quanto prima una indagine epidemiologica per verificare l’impatto sulla salute dei cittadini. Queste indagini, mai svolte, andavano fatte prima di procedere.

Capiamo l’imbarazzo della maggioranza quanto fonti come Balzani smontano il castello di carte sul quale si regge il centrosinistra, ma finalmente emerge la verità.

Ricordiamo che l’ingresso di Coalizione Civica in coalizione con il PD, che ha visto Emily Clancy diventare Vicesindaco, si basa tutto sulla vulgata, smentita dallo stesso Balzani, che quest’opera sia green ed eco-sostenibile.

Se quanto abbiamo detto finora non è stato ascoltato, comprese le 100 proposte di FDI nella lunga notte del 27 dicembre, ribadiamo anche ora che il Passante di Mezzo non risolve i problemi degli ingorghi e che l’opera meno inquinante, meno costosa e che fornisce un’altra via di circolazione, è quella del Passante a SUD.

Lo dichiarano:

Stefano Cavedagna – Consigliere Comunale FDI Bologna

Francesco Sassone – Capogruppo FDI Consiglio Comunale Bologna