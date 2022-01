FdI Bologna: People Mover basta prese in giro

Siamo esterrefatti nell’apprendere di come il Comune di Bologna abbia accordato l’aumento del biglietto del People Mover da inizio 2022. Il fatto che ciò accada “a norma di convenzione” prova ancora di più quanto sosteniamo da tempo, la convenzione è sproporzionata a favore del concessionario ed è l’ennesima dimostrazione delle chiare ed evidenti responsabilità delle Giunte Comunali a guida PD, che hanno sottoscritto tali accordi nel 2009 per poi adeguarli nel 2015.

Il gestore già oggi riceve oltre 1,4 milioni di euro dal Comune come contributo perché nel primo anno non ha raggiunto un limite minimo di passeggeri, e li riceve nonostante la monorotaia sia stata spesso ferma per guasti o manutenzioni straordinarie, e questo è, a dir poco, incredibile. Inoltre il Comune ha già prolungato la concessione di ulteriori altri tre anni.

Ora arriva anche l’aumento del biglietto, senza che il Comune batta ciglio.

Il tutto mentre stiamo ancora aspettando le “valutazioni” annunciate da Lepore in merito alla vicenda della diffida dovuta ai molteplici stop del trenino.

Lepore, che ha fatto finta di alzare la voce con una lettera di diffida, si è trasformato in un agnellino, dimostrando l’incompetenza della Giunta nella gestione della situazione.

Intanto, i lavori di manutenzione di dicembre sono stati fatti di notte, ed i residenti si sono giustamente lamentati. Abbiamo chiesto di vedere gli atti autorizzativi per fare i lavori serali, che se mancassero sarebbe gravissimo e dimostrerebbe che quando si tratta di People Mover il Comune rimane inerte ai danni dei cittadini. Continue spese di soldi pubblici, un servizio costosissimo che non funziona e un rumore assordante per i residenti. Lepore la smetta di prendere in giro i Bolognesi.



Francesco Sassone

Capogruppo FDI Comune di Bologna



Stefano Cavedagna

Consigliere Comunale FDI