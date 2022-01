Giornata della Memoria: a Sant’Agata un’installazione a cura di ANPI e UDI

“Quel che è accaduto non può essere cancellato, ma si può impedire che accada di nuovo. Anna Frank”

In questa ricorrenza importante in cui si commemorano tutte le vittime della Shoah e del nazifascismo, l’Amministrazione Comunale invita a riflettere e a mantenere vivo il ricordo, e promuove l’installazione a cura delle sezioni dell’ANPI e dell’UDI di Sant’Agata Bolognese – allestita in Piazza dei Martiri – volta a sensibilizzare l’intera comunità ad una commemorazione attiva e consapevole.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli sindaco

Ringraziamo l’ANPI di Sant’Agata Bolognese per averci coinvolte nella loro iniziativa in occasione della Giornata della Memoria 2022.

Ricordare è importante e doveroso affinché quanto accaduto non si ripeta mai più.



dalla pagina Fb UDI Sant’Agata Bolognese