Giornata vaccinale per bambini a Persiceto

Il centro vaccinale di Persiceto sta continuando l’attività con le consuete modalità di prenotazione e con la pubblicazione settimanale sul sito Ausl delle disponibilità in merito agli accessi diretti per prime dosi. Questa mattina (29 gennaio ndr) è stata dedicata alla fascia 5-11 anni (previa prenotazione) con orario 8-13 e sono state eseguite circa 70 vaccinazioni (prime dosi).

L’associazione Volontari Protezione Civile di Persiceto, che presta la sua attività di supporto presso il centro, ha organizzato per l’occasione un’area dedicata ai più piccoli, con intrattenimento a cura di Wanda Circus e dell’associazione “Assistenti Civici”, mentre l’Ausl ha distribuito ai bambini caramelle e diplomi di vaccinazione.

Per l’occasione il sindaco Lorenzo Pellegatti ha visitato la struttura e ha portato il suo saluto agli operatori sanitari, ai volontari e ai genitori con bambini che si sono recati al centro per eseguire la vaccinazione.

“Ringrazio vivamente – ha dichiarato il Sindaco – tutti coloro che stanno lavorando per consentire l’attività vaccinale presso il nostro centro. Questa mattina la sessione era dedicata ai più piccoli e ho potuto notare che tutti, sia i professionisti della sanità che i volontari, si sono adoperati per un’accoglienza festosa e calorosa. Credo che in un momento così delicato, un sorriso e un benvenuto affettuoso siano un segnale bellissimo e importante. Ricordo infine che le vaccinazioni presso il nostro centro proseguiranno e che tutti, comprese le famiglie con bambini dai 5 anni in su, possono prenotare la vaccinazione a Persiceto consultando le prossime date disponibili”.

comunepersiceto.it