Gli appuntamenti del weekend a Persiceto

Da venerdì 21 a lunedì 24 gennaio a Persiceto sono in programma diversi eventi culturali per adulti e bambini: incontri letterari, appuntamenti nei musei e un concerto.

Venerdì 21 gennaio, presso il Planetario in vicolo Baciadonne, si terrà “Stelle e costellazioni del cielo d’inverno”, proiezione del cielo in due turni, alle ore 21 e alle ore 22.

Sabato 22 gennaio alle ore 10 sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita a Fisica Experience, presso il Complesso di San Francesco in piazza Carducci 9, mentre domenica 23 gennaio alle ore 17 seguirà “Misurare il tempo con l’acqua!”, laboratorio per bambini dai 7 anni in poi. Ritrovo dentro al Chiostro di San Francesco, davanti alla porta a vetri, 5 minuti prima dell’inizio, senza salire le scale. Si raccomanda la puntualità, non sarà possibile accedere al Museo a visita o laboratorio iniziati.

Nel pomeriggio di domenica si terrà un altro appuntamento per i più piccoli al Laboratorio dell’insetto, in via Marzocchi 15, per “Prepararsi al grande freddo! Strategie per la sopravvivenza durante le stagioni fredde”, primo turno alle ore 15.30, secondo turno 16.30.

Per tutti gli appuntamenti nei musei è obbligatorio prenotare scrivendo a segreteria@agenter.it entro le ore 16.00 di venerdì 21 gennaio. Ingressi: intero € 4,50, ridotto (bambini, studenti e over 65) € 3,00 (in caso di famiglie paga un solo bambino).

Domenica 23 gennaio riaprirà inoltre il Museo Archeologico Ambientale, con possibilità di visita dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, senza necessità di prenotazione. Ingressi: intero € 2,00 euro, ridotto € 1,00 (bambini, studenti e over 65), gratuito 0-6 anni.

Sempre domenica 23 gennaio, alle ore 17 presso la Sala dell’Affresco nel Chiostro di San Francesco, si terrà la presentazione del libro “Ritratto segreto di Giuseppe Dozza” di Maurizio Garuti: a 120 anni dalla nascita di Giuseppe Dozza, lo scrittore offre un ritratto umano, ma aderente alla realtà storica, del politico bolognese, restituendoci lo spessore di una personalità di spicco del Pci. Il volume è corredato dalle fotografie di Walter Breveglieri su Dozza, Bologna e il Pci fra il 1945 e i primi anni ’60. Durante la presentazione l’autore dialogherà con Erica Greco e Saverio Mazzoni leggerà alcuni brani dell’opera. L’evento, curato dalla Biblioteca “G. C. Croce” sezione adulti, in collaborazione con l’Associazione Italo Calvino in Terre d’acqua e l’associazione BibliotechiAmo, è a ingresso gratuito; per informazioni e prenotazioni contattare il numero 051.6812961 o scrivere a bibliocroce@comunepersiceto.it

In parallelo, alle ore 17 nella Collegiata di San Giovanni Battista (piazza del Popolo), si terrà “Bach e Dante, due geni a confronto”, evento promosso dall’associazione “I Ragazzi Cantori di San Giovanni – Leonida Paterlini” col patrocinio del Comune, nell’ambito della rassegna “Vespri d’organo a Persiceto”: lo storico e saggista Renzo Zagnoni leggerà alcuni brani dal “Paradiso” di Dante Alighieri, l’organista Francesco Zagnoni suonerà brani di Johann Sebastian Bach. Ingresso gratuito.

Lunedì 24 gennaio alle ore 17, presso la sala lettura al primo piano di Palazzo SS. Salvatore (piazza Garibaldi 7), seguirà l’incontro mensile di “Rilegami”, il gruppo di lettura della Biblioteca “G.C. Croce”, che si confronterà sul libro “L’osteria della fola” di Giuseppe Pederiali.

Per partecipare a tutti gli eventi è necessario indossare la mascherina Ffp2 ed esibire il Green Pass rafforzato.

