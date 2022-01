Incidente a Funo, muore un pakistano residente a Calderara

M. N., 33 anni, originario del Pakistan e residente a Calderara di Reno, è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto alle 5.30 a Funo di Argelato.

L’uomo si stava recando a lavorare a bordo della sua Volkswagen Polo quando improvvisamente, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, all’altezza della rotonda Segnatello, schiantandosi frontalmente contro un camion Iveco.

Il 33enne lascia la moglie e due figlie di 3 e 6 anni. Nessuna ferita per l’autista del mezzo pesante, un rumeno di 34 anni.

In merito è intervenuto il sindacato SiCobas.

M. N. è morto stamattina verso le 5.30 sulla strada che porta all’Interporto di Bentivoglio (Bo). Stava andando a lavorare e si è schiantato contro un camion. Lavorava alla Yoox per LisGroup la stessa azienda di cui il Tribunale del Lavoro di Bologna ha accertato la condotta discriminatoria causata dalla variazione dei turni e che aveva portato molte giovani madri a dimettersi.

N. era l’unico uomo che insieme alle mamme di Lisgroup aveva richiesto il turno centrale.

N. aveva delle fragilità e stava facendo delle cure per le quali era importante avere una regolarità del sonno. Aveva chiesto il turno centrale e gli era stato negato.

N. era un nostro compagno.

Ci stringiamo al dolore della moglie, alle sue 2 piccoli figlie di 6 e 3 anni, alla sua famiglia, ai colleghi di lavoro, agli amici.

N. la rabbia è tanta, faremo il possibile per renderti giustizia. Che la terra ti sia lieve fratello.

Sicobas Bologna