La Medicina e la Medicina Riabilitativa dell’ospedale di San Giovanni in Persiceto, vista la recrudescenza pandemica, vengono riconvertite in Degenza Malattie Infettive per un totale di 42 posti letto estendibili a 48, a partire dalle ore 18 dell’8 gennaio 2022.

dal profilo Fb di Renato Mazzuca