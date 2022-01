Lutto nazionale per la morte di David Sassoli

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto per oggi, venerdì 14 gennaio 2022, il lutto nazionale per la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, con l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici.

I funerali di Stato si celebreranno oggi alle 12 a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, con la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e rappresentanti delle Istituzioni italiane ed europee.

Al cordoglio per la sua morte si unisce anche l’Amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto.

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto