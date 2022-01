Mercato del lavoro: i numeri dei primi nove mesi del 2021

Pubblicati online i documenti di sintesi che analizzano le stime provvisorie della nuova rilevazione Istat delle forze di lavoro su occupazione, disoccupazione e popolazione inattiva aggiornate al terzo trimestre 2021.

L’analisi dei dati è a cura dell’Agenzia regionale per il lavoro con il supporto tecnico di Art-ER e riguardano anche le dinamiche congiunturali dei flussi di lavoro dipendente e il ricorso agli ammortizzatori sociali tra gennaio e settembre 2021 in Emilia-Romagna.

I numeri: occupazione in crescita

Nel terzo trimestre 2021 in Emilia-Romagna l’Istat stima 2,021 milioni di occupati, 93 mila persone in cerca di occupazione e 752,6 mila persone inattive in età lavorativa. Rispetto al terzo trimestre 2020, l’occupazione regionale è stimata in crescita di 64 mila unità, pari ad un incremento del +3,3%, più di quanto rilevato nel Nord Est (+2,0%) e a livello italiano (+2,2%).

Le persone in cerca di occupazione sono in calo (-35,3%), come anche la popolazione inattiva in età lavorativa (-1,5%, corrispondenti a 11,1 mila inattivi in meno).

Sale anche il tasso di occupazione

Il tasso di occupazione (15-64 anni) è stimato al 69,8% nel trimestre di riferimento (68,1% nel Nord Est e 59,1% a livello nazionale), in crescita di 2,2 punti percentuali rispetto ad un anno prima (quando era stimato attorno al 67,6%) e quasi riallineato al dato del terzo trimestre 2019 (69,9%).

I documenti da scaricare

Il mercato del lavoro in Emilia-Romagna: stime ISTAT sull’occupazione, disoccupazione e popolazione inattiva nel III trimestre 2021

Il lavoro dipendente in Emilia-Romagna: le dinamiche del lavoro dipendente e ammortizzatori sociali nei primi nove mesi del 2021

