Michael Santi Presidente del Consiglio dell’Unione Terred’Acqua

Questa sera (24 gennaio ndr) con voto unanime sono stato eletto Presidente del Consiglio dell’Unione Terred’Acqua.

Con il termine della gestione commissariale, da oggi si apre una nuova fase amministrativa per l’ente formato dai sei comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata.

Voglio ringraziare i sindaci e consiglieri per il loro voto, lavoreró per garantire il rispetto delle prerogative di tutti i consiglieri indipendentemente dall’area politica di appartenenza.

I miei auguri di buon lavoro al Presidente Lorenzo Pellegatti, al Vicepresidente Marco Martelli e a tutta la Giunta.

Nel consiglio di questa sera è emerso con chiarezza, siamo chiamati ad una grande sfida da affrontare con responsabilità, lo dobbiamo agli oltre 83.000 residenti dei sei comuni che richiedono servizi pubblici efficienti ed efficaci e lo dobbiamo ai dipendenti dell’ente che in quest’anno con grandi sacrifici hanno continuato a portare avanti l’Unione.

dal profilo Fb di Michael Santi