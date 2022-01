Novità per le richieste di passaporto a Persiceto

Il Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto ha comunicato che dal 10 gennaio 2022 cambieranno le modalità di gestione delle richieste di passaporti.

A partire dal 10 gennaio 2022 sarà necessario effettuare la presentazione delle richieste di rilascio o rinnovo del passaporto elettronico italiano presso il

Commissariato di San Giovanni in Persiceto esclusivamente tramite la procedura di prenotazione online sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it

È richiesta la presenza in ufficio di tutti i richiedenti, minori inclusi, salvi i casi di impossibilità previsti per legge.

I documenti e i moduli necessari per le istanze sono elencati sul sito www.poliziadistato.it, alla voce “Passaporto”.

Le istanze di dichiarazione di accompagnamento all’estero per i minori di 14 anni residenti in uno dei seguenti comuni – San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata

Bolognese, Crevalcore, Anzola dell’Emilia, Sala Bolognese, Pieve di Cento e Castello d’Argile – dovranno essere presentate dai genitori/tutori al Commissariato di San Giovanni in Persiceto esclusivamente tramite Ia procedura online sul sito www.passaportonline.poliziadistato.it

Terminata la procedura di compilazione dell’istanza di dichiarazione di accompagnamento all’estero per i minori di 14 anni, sarà necessario contattare il

numero 051.6811803 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle 13.30 per concordare un appuntamento per la consegna dei moduli firmati in originale.

Per i minori di 14 anni residenti negIi altri comuni della provincia di Bologna, i genitori/tutori dovranno effettuare la procedura di istanza online rivolgendosi

all’Ufficio Passaporti competente per territorio.

Per la ricezione delle pratiche relative alla detenzione delle armi e di rilascio/rinnovo di porto d’armi, per i residenti nel Comune di San Giovanni in

Persiceto, nonché per tutte le altre pratiche di Polizia Amministrativa/Licenze di P.S., si invitano i cittadini a chiamare il numero 051.6811803, dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 ,alle ore 13.30 per concordare un appuntamento telefonico. I documenti e i moduli necessari per tutte le altre istanze delle pratiche di Polizia Amministrativa sono elencati, consultabili e scaricabili sul sito www.poliziadistato.it

A causa delle misure anti Covid-19, è consentito l’accesso all’ufficio di una sola persona per volta; per i minorenni è consentito l’ingresso con uno dei genitori/tutore.

Gli orari di apertura dello sportello al pubblico rimarranno invariati (si accede solo su appuntamento):

lunedì dalle ore 9 alle 12

martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.15 alle 17.15

mercoledì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15.15 alle 17.15

giovedì dalle ore 9 alle 12

venerdì dalle ore 9 alle 12

Eventuali urgenze o altre esigenze particolari dovranno essere documentate e segnalate all’indirizzo Pec comm.sangiovanniinpersiceto.bo@pecps.poliziadistato.it e saranno valutate singolarmente; è opportuno inserire i recapiti telefonici per essere

eventualmente ricontattati.

