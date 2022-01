Persiceto, aggiornamento sul piano vaccinale

Informazioni utili su dove è possibile prenotare la vaccinazione anti Covid-19 a seconda dell’età.

Grazie alla collaborazione fra Ausl di Bologna – Distretto Pianura Ovest e il Comune di Persiceto, è stato aperto un nuovo centro vaccinale presso i locali del “Museo Macchina a Vapore Franco Risi” in via Biancolina. Il centro è stato attivato con l’obiettivo di aumentare la capacità ricettiva per le vaccinazioni anti Covid – 19 sul territorio persicetano e ha una potenzialità di 200 vaccinazioni al giorno. Possono prenotarsi presso questa sede gli over 16 per la somministrazione della terza dose.

In questi giorni, inoltre, l’Ausl invierà oltre 300 sms per invitare a prenotare la dose booster i soggetti fragili di età compresa tra i 12 e 15 anni che hanno già maturato 5 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale primario.

Per gli over 12 che vogliano prenotare il ciclo primario di vaccinazione il centro vaccinale più prossimo, nell’ambito del Distretto Pianura Ovest, è l’hub di Calderara, mentre il ciclo primario per la fascia 5-11 anni può essere prenotato presso le sedi della Pediatria di comunità, oltre alle altre sedi disponibili.

La vaccinazione può inoltre essere effettuata presso le farmacie aderenti alla campagna vaccinale. Tutte le informazioni sulle modalità di prenotazione ed esecuzione del vaccino anticovid sono disponibili sul sito https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it

Si può prenotare la vaccinazione:

presso gli sportelli Cup

chiamando il numero verde 800 884888 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.30 e il sabato dalle 7.30 alle 12.30

sul sito www.cupweb.it

attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico

attraverso l’App ER-Salute

comunepersiceto.it