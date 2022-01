Persiceto, iniziative in occasione del Giorno della Memoria

In occasione del “Giorno della memoria”, che viene celebrato ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Persiceto promuove varie iniziative per riflettere sui fatti storici e aiutare a comprendere e vivere in modo più consapevole il presente. Fra le varie iniziative promosse per gli studenti delle scuole e la cittadinanza, la trasmissione in streaming dello spettacolo teatrale “Infanzia dietro il filo spinato” realizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore “Archimede”.

In occasione del “Giorno della Memoria”, il Comune di San Giovanni in Persiceto, in collaborazione con l’Istituto Scolastico Superiore Archimede, organizza una serie di iniziative per le scuole e per la cittadinanza.

Giovedì 27 gennaio sui canali social del Comune verrà pubblicato il video “Io, sopravvissuto di Marzabotto”, che propone la lettura di alcuni brani tratti dall’omonimo libro di Margherita Lollini (Longanesi editore) a cura dell’autrice e dei bibliotecari della Biblioteca “R. Pettazzoni”, in attesa di poter organizzare la presentazione del volume alla presenza del pubblico.

Nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 gennaio, sulla piattaforma streaming del Comune (civicam.comunepersiceto.it), sarà disponibile in visione gratuita lo spettacolo teatrale “Infanzia dietro il filo spinato” realizzato da studentesse, studenti e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Archimede per la regia di Francesca Calderara. Lo spettacolo è liberamente tratto dall’omonima opera di Bogdan Bartnikovski, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau quando era bambino. Nel suo testo l’autore racconta la vita dei bambini, fatta di piccole gioie e grandi dolori, la separazione dalla mamma, la paura, la fame, la solitudine, la lotta per un pezzo di pane, gli esperimenti medici da parte del dottor. Mengele. La vita dei piccoli è raccontata attraverso gli occhi di Bogdan bambino, che condivide con loro la lotta per sopravvivere. Il libro è suddiviso in tanti brevi episodi che nella trasposizione teatrale vengono messi a confronto con altrettanti episodi di vita contemporanea di altri bambini e ragazzi che oggi hanno altre priorità, altre esigenze, un’altra sensibilità.

Il progetto, promosso dall’Iis Archimede in collaborazione con il Comune di Persiceto, e con il contributo di Cergas e CerMedica, ha compreso anche un laboratorio teatrale propedeutico allo spettacolo, a cura della regista Francesca Calderara, che collabora con l’istituto “Archimede” da anni, e delle docenti referenti del progetto. L’obiettivo di questa iniziativa è coinvolgere gli studenti nella trasmissione della memoria della Shoah e dare vita ad un prodotto culturale fruibile da tutta la comunità.

In occasione della Giornata della Memoria l’Istituto Archimede ha inoltre messo a disposizione delle classi terze della scuola superiore di primo grado del territorio il filmato dello spettacolo “Il fumo di Birkenau”, realizzato in occasione della Giornata della Memoria 2019 ad Auschwitz-Birkenau grazie al contributo dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna.

Per le classi quinte della scuola primaria invece il Comune ha reso disponibili una serie di dvd con film dedicati al tema della Shoa: “Train de vie”, regia di Radu Mihaileanu (Francia, Belgio, Romania, Israele, Paesi Bassi, 1998); “Corri, ragazzo, corri”, regia di Pepe Danquart (Germania, Polonia, Francia, 2013); “Jojo Rabbit”, regia di Taika Waititi (Nuova Zelanda, Usa, Repubblica Ceca, 2019).

Martedì 8 febbraio alle ore 17.30, sempre sulla piattaforma civicam.comunepersiceto.it, seguirà l’incontro online “Italiani d’Istria. Chi partì e chi rimase. Storie orali e ritratti fotografici fra Pirano e Fossoli” durante il quale Chiara Sirk presenterà il libro di Lucia Castelli (Sometti editore). L’evento è promosso dalle Biblioteche comunali persicetane in collaborazione con Angvd-Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo (10 febbraio), in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati.

Ufficio stampa Comune Persiceto