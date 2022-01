Persiceto: lavori in corso in circonvallazione Liberazione e sospensione servizio idrico

Nelle giornate di lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio nel tratto di circonvallazione Liberazione compreso tra via Modena e via Crevalcore sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia con direzione Modena.

Pertanto, durante lo svolgimento dei lavori:

i veicoli provenienti da via Crevalcore avranno l’obbligo di procedere diritto verso circonvallazione Dante

i veicoli provenienti da circonvallazione Dante avranno l’obbligo di procedere diritto verso via Crevalcore

i veicoli provenienti da via Marconi avranno l’obbligo di svolta a destra.

Durante i lavori in circonvallazione Liberazione si potranno verificare rallentamenti e disagi alla circolazione per cui si invita per quanto possibile a non utilizzare questo tratto di circonvallazione.

mentre a causa della temporanea chiusura delle condotte idriche nelle zone adiacenti questo tratto di circonvallazione potranno verificarsi interruzioni o malfunzionamenti di fornitura dell’acqua.

Martedì 1° febbraio nella zona interessata dai lavori di scavo verrà sospesa l’erogazione del servizio idrico dalle 8.30 alle 13.30.

Si ricorda che è possibile richiedere il servizio gratuito “SMS ACQUA”, fornito da Hera, per essere avvisati in caso di interruzioni o riduzioni programmate del servizio acquedotto con un preavviso minimo di 48 ore, attraverso un messaggio SMS con le informazioni sull’ora, sul luogo e sulla durata dell’interruzione.

Il servizio informativo tramite SMS viene attivato automaticamente per tutti coloro che hanno fornito il proprio numero di cellulare in fase di sottoscrizione del contratto idrico direttamente col Gruppo Hera.

In alternativa è possibile:

aggiornare i propri dati anagrafici registrandosi a Her@ ON-LINE e integrandoli con il proprio numero di cellulare nella sezione “Contratti – Dati personali”

richiedere il servizio per sé o per un familiare compilando il modulo online sul sito di Hera

comunepersiceto.it