Persiceto, possibili disservizi nella raccolta rifiuti

Geovest comunica che a causa delle assenze del personale di servizio dovuto al numero di contagi e in isolamento, possono verificarsi disservizi.

Nello specifico cercherà di garantire le raccolte porta a porta mentre potranno subire ritardi i servizi di spazzamento e di raccolta stradale (vetro, organico e pannolini), compresi quelli delle zone industriali. Anche l’apertura dei centri di raccolta può non essere garantita.

Si invitano gli utenti a consultare il sito di Geovest per aggiornamenti: http://www.geovest.it/

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto