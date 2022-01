Persiceto: Progetti di rigenerazione urbana e Pnrr

Il Comune di Persiceto ha partecipato alla richiesta contributi promossa nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che permetteva ai comuni con più di 15.000 abitanti di presentare domanda per uno o più interventi riguardanti investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Il progetto presentato dal Comune è stato ammesso nella graduatoria con validità triennale ma per ora non è stato finanziato a causa del basso Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale di Persiceto (Ivsm). Il sindaco Lorenzo Pellegatti chiede la copertura economica dei progetti ammessi ma non finanziati.

“Anche Persiceto ha partecipato alla richiesta contributi prevista nell’ambito dei fondi Pnrr – dichiara il sindaco Lorenzo Pellegatti – presentando un progetto composito di rigenerazione urbana che abbiamo chiamato La Fabbrica del Carnevale. Il progetto è stato ammesso alla graduatoria triennale ma per ora non è stato finanziato. La ragione del mancato finanziamento è legato al nostro Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale che è basso, pari a 98,41, ed attesta quindi un buono stato di salute sociale ed economica per il nostro territorio. Ma la graduatoria dei contributi del Pnrr ha favorito i comuni con indici di vulnerabilità più alti del nostro, quindi più in difficoltà. Pur capendo le ragioni del criterio utilizzato, non ritengo giusto che i comuni come il nostro, più virtuosi e in cui c’è una buona qualità della vita, a parità di progetto, risultino penalizzati. A tal proposito chiederò formalmente al Presidente del Consiglio dei Ministri che i progetti ammessi ma non finanziati trovino in qualche modo copertura”.

Il Decreto di assegnazione contributi

Come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, promosso nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il nostro Comune ha presentato apposita richiesta, puntando in particolare sul filone riguardante il “miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive”.



Il progetto “La Fabbrica del Carnevale”

Nello specifico, il Comune di Persiceto ha presentato domanda di finanziamento per il progetto “La Fabbrica del Carnevale”, un piano di rigenerazione urbana che prevede la ristrutturazione degli edifici in uso alle società carnevalesche presso l’area “La Bora”, la realizzazione del relativo museo e la costruzione di un parcheggio multipiano di interscambio modale presso la Stazione Ferroviaria. Il progetto, che interessa un’area strettamente connessa al nuovo percorso delle Ciclovia del Sole e rientra fra gli interventi di valorizzazione del territorio comunale e delle sue specificità, è stato ammesso nella graduatoria con validità triennale ma per ora non è stato finanziato.

La graduatoria e l’indice Ivsm (indice di vulnerabilità sociale e materiale)

Il Decreto del Ministero dell’Interno per l’assegnazione dei contributi relativi agli interventi di rigenerazione urbana per il triennio 2021-2023 prevede, nel caso in cui l’entità delle richieste superi l’ammontare delle risorse disponibili, che l’attribuzione sia effettuata favorendo i comuni con un valore più elevato di indice di vulnerabilità sociale e materiale (Ivsm). Il comune di Persiceto ha un indice pari a 98.41, e si colloca quindi in una fascia molto bassa di vulnerabilità.

Per “vulnerabilità materiale e sociale” si intende l’esposizione di alcune fasce di popolazione a situazioni di rischio, inteso come incertezza della propria condizione sociale ed economica. L’indice è oggetto di analisi da diverso tempo col fine di pianificare interventi socio-assistenziali a sostegno delle aree maggiormente esposte agli effetti della crisi economica, soprattutto con riferimento alla presenza di segmenti di popolazione potenzialmente più deboli. Tale indicatore, in realtà è composto da sette sotto-indicatori (condizioni abitative, livello di istruzione, partecipazione al mercato del lavoro, condizioni economiche e strutture familiari anche con riferimento al disagio assistenziale collegato all’invecchiamento della popolazione) e costituisce un parametro in diversi ambiti fra cui anche quello dei finanziamenti erogati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ufficio Stampa del Comune di Persiceto