Persiceto, un nuovo comandante per la Polizia Locale

A seguito dello scioglimento del Corpo unico di Polizia Locale di Terred’acqua, le funzioni e attività di competenza sono state assunte dai singoli Comuni dell’Unione. Da lunedì 10 gennaio entra in servizio il nuovo Comandante della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto Luca Nasci.

Il nuovo Comandante della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto è Luca Nasci, classe 1968, laureato in Giurisprudenza. Nel 1996 è entrato a far parte della Polizia Locale di Bologna, dove dal 2001 si è occupato in particolare di sicurezza urbana con attività finalizzate al contrasto di situazioni di degrado e criminalità diffusa (spacci e furti). Dal 2015 ha preso servizio presso l’Ufficio di Polizia Giudiziaria del Comune di Bologna, occupandosi della gestione di tutte le notizie di reato e conseguenti attività di indagine soprattutto per reati in ambito informatico, bancario e assicurativo. Tra il 2018 e il 2019 è stato Ispettore responsabile del quartiere Buon Pastore-Sant’Agnese-San Damaso-San Donnino a Modena per poi passare alla Polizia Locale di Valsamoggia come responsabile di polizia giudiziaria e stradale.

Si segnala, inoltre, che a partire dal mese di gennaio sono attivi i nuovi recapiti della Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto, che può essere contattata al numero 051.6878600 o via mail all’indirizzo polizia.locale@comunepersiceto.it. La sede della Polizia Locale di Persiceto resta quella in via Cappuccini 23, aperta al pubblico il mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Per informazioni telefoniche sui verbali è possibile contattare l’ufficio preposto il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 051.6878618; l’ufficio infortunistica riceve solo previo appuntamento telefonico.

Sul sito del Comune, nella sezione “Gli uffici comunali” – “Polizia Locale”, sono pubblicate maggiori informazioni relative a funzioni e competenze, verbali e modalità di pagamento delle sanzioni, modulistica utile.

Ufficio Stampa Comune Persiceto