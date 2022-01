Sala Bolognese, in azione i mezzi spargisale

Dopo la lieve nevicata di stamattina e viste le temperature previste per la serata e la notte, è stata disposta la partenza dei mezzi spargisale. Il sale verrà distribuito sulle strade principali di tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai ponti, nella zone industriali.

Presso la stazione dei treni verrà distribuito su rampe e scale.

È stato inoltre disposto lo spargimento del sale domattina presto davanti alle scuole prestando attenzione anche ai marciapiedi affinchè non siano scivolosi. Si raccomanda a tutti, in ogni caso, la massima prudenza.

dalla pagina Fb Condividere Sala Bolognese