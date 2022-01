Schianto a Sant’Agata Bolognese, muore giovane mamma

Schianto pauroso ieri a Sant’Agata Bolognese, poco prima delle ore 13, tra due autovetture in località Maggi, all’incrocio semaforico della frazione del comune bolognese.

A seguito dell’impatto ha perso la vita V. D. M., 33enne residente a San Giovanni in Persiceto, che era stata trasportata con ferite di massima gravità all’ospedale SS. Salvatore di Persiceto. Nell’incidente è rimasta ferita in modo lieve una 26enne modenese, poi trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna.

La 33enne era madre di due bimbi in tenera età.