Stagione teatrale 2022 Teatro Spazio Reno di Calderara

Parte domenica 23 gennaio con Naso d’argento, spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 3 anni della Compagnia G&G, la stagione teatrale invernale del Teatro Spazio Reno di Calderara.

“Andiamo a teatro?” propone nove appuntamenti fra gennaio a marzo: un cartellone ricco di proposte e contenuti stimolanti, con spettacoli di alta qualità, nota caratteristica di una rassegna che da sempre si rivolge prevalentemente ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie, senza però dimenticare gli adulti e gli appassionati del teatro dialettale. Le favole classiche trovano in questo programma uno spazio consistente, proprio a partire dal primo appuntamento: sono spettacoli proposti con un linguaggio teatrale nuovo e con una rilettura moderna del testo, che si aggancia a temi contemporanei pur mantenendo la dimensione magica e arcaica della favola.

Lo Spazio Reno, un teatro delle emozioni pronto ad accogliere nuovamente il suo affezionato pubblico, propone dunque 8 date dal 23 gennaio al 27 marzo, più una speciale e gratuita in occasione dell’ Ecofesta 2022, iniziativa legata ai temi ambientali e della sostenibilità che si spera possa riprendere dopo due anni di interruzione dovuta all’ emergenza sanitaria. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in sicurezza e saranno gestiti in ottemperanza alle vigenti norme sanitarie relative all’emergenza Covid-19. Si comincia dunque domenica 23 gennaio con Naso d’argento, proposto dalla Compagnia G&G. Si tratta di una fiaba poco conosciuta della tradizione piemontese, inclusa da Italo Calvino nella sua raccolta Fiabe italiane. Tutti gli appuntamenti sono a cura di Culturara, il sistema culturale di Calderara di Reno.

Di seguito il calendario completo degli spettacoli, poi la sinossi del primo appuntamento.



Domenica 23 gennaio – ore 17:00 – Naso d’argento – Compagnia G&G

spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 3 anni – teatro d’attore e di figura Domenica 6 febbraio – ore 16:30 – Bologna fra ‘800 e ‘900 nelle canzoni dialettali – di Carlo Musi e altri autori Sabato 12 febbraio – ore 21:00 – Jack e il fagiolo magico (Una storia tra terra e cielo)- Compagnia La luna nel letto

spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 3 anni – teatro di narrazione e di figura Domenica 20 febbraio – ore 17:00 – Oggi. Fuga a quattro mani per nonna e bambino-Compagnia Arione De Falco

spettacolo per nonni, famiglie e bambini a partire dai 5 anni – teatro d’attore Venerdì 25 febbraio – ore 21:00 – Mattia e il nonno – Factory Compagnia Transadriatica

spettacolo per bambini a partire dagli 8 anni e per adulti – teatro di narrazione Sabato 5 marzo – ore 21:00 – Cappuccetto Rosso – Compagnia La luna nel letto

spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 6 anni – teatro d’attore e teatro danza Venerdì 18 marzo – ore 21:00 Barbablù e Rossana – Compagnia Mattioli

spettacolo per bambini a partire da 9 anni e per adulti – teatro d’attore e di narrazione Domenica 27 marzo ore 16:30 Bilen e Navval – Compagnia Gloria Pezzoli

commedia dialettale in due atti Sabato 2 aprile ore 21:00 Tarzan ragazzo selvaggio – Teatri di Bari e INTI

spettacolo per bambini a partire dagli 8 anni e per adulti / gratuito

con Consuelo Ghiretti/Elena Gaffuri e Francesca Grisenti

scene Donatello Galloni e Ilaria Comisso

luci Donatello Galloni

produzione Accademia Perduta/ Romagna Teatri Solares Fondazione delle Arti

teatro d’attore e di figura

Le protagoniste sono le tre figlie di una lavandaia, vedova e povera. La storia è vista con gli occhi di Lucia, la più giovane delle sorelle, che cade come le altre due nell’inganno del Diavolo-Naso d’argento, ma che, diversamente da loro, riesce a svelarlo nelle sue bugie, raccontandogli ciò che lui vorrebbe credere. Una storia strana e desueta, dove la bugia condiziona tutti gli avvenimenti, e dove Lucia da sola impara dove vanno riposte le cose importanti, quelle che servono per diventare grandi. Le due attrici si muovono nella grande e sofisticata struttura creata dal maestro Donatello Galloni, che si presta a rappresentare sia la casa delle ragazze sia quella infernale di Naso d’argento con tanto di porta dell’inferno.

Biglietti

Bambini e over 65 €5,00

Adulti €8,00

Riduzioni €7,00 Soci Coop Alleanza 3.0, Younger Card, Carta DOC

Info e prenotazioni

Teatro Spazio Reno

tel. 051.722700

teatrospazioreno@comune.calderaradireno.bo.it

È possibile prenotare anche presso:

Biblioteca Comunale Rinaldo Veronesi

tel. 051.6461247

biblioteca@comune.calderaradireno.bo.it

Casa della Cultura Italo Calvino

tel. 342.8857347

casadellacultura@comune.calderaradireno.bo.it

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno