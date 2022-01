Terred’Acqua: manifestazioni di interesse per la realizzazione di Progetti Utili alla Collettività

L’Unione Terred’Acqua, per conto dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese, tramite l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di P.U.C. – Progetti Utili alla Collettività (in attuazione della L. n. 26/2019) INVITA le realtà locali afferenti al Terzo Settore a presentare entro il 22 gennaio 2022 ,una Manifestazione di interesse ai fini della proposta di PUC-Progetti Utili alla Collettività rivolti ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza e residenti nei suddetti Comuni.

Possono presentare la domanda di Manifestazione di Interesse gli ETS (di cui all’art. 1) iscritti negli appositi registri da almeno sei mesi e con sede legale e/o operativa nei territori dei Comuni dell’Unione, come definiti dall’art. 4 del Codice del Terzo Settore, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore istituito dal medesimo Codice, fermo restando il regime transitorio di cui all’art. 101 e s.m.i.

Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio di Piano (scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: ufficiodipiano@terredacqua.net) oppure contattando i Servizi Sociali territoriali dei 6 Comuni dell’ambito/di ASP Seneca, i cui recapiti sono reperibili consultando i rispettivi siti istituzionali. Per il Comune di Anzola dell’Emilia contattare lo Sportello Sociale tel. 051 6502167 nei gironi di lunedì, martedì e giovedì dalla ore 8.30 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle ore12.00 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it

comune.anzoladellemilia.bo.it