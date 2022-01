TTTXTE – Stagione teatrale di Crevalcore 2022

La nostra stagione teatrale ritorna in Auditorium, aggiungendo così un altro tassello importante al lungo processo di ritorno alla normalità e a riti e abitudini di cui la pandemia ci aveva privato. L’esperienza estiva della stagione 2021 al parco di Villa Ronchi è stata entusiasmante sotto diversi punti di vista e sappiamo che al pubblico è piaciuta molto. Per questo non abbandoneremo questa formula e qualcosa bolle in pentola per la prossima estate, ma lo sveleremo più avanti…

IL CARTELLONE

Il programma della stagione 2022, che si svolgerà da gennaio ad aprile, è ricco di nomi eccellenti del mondo dello spettacolo italiano con produzioni teatrali che toccano i maggiori teatri nazionali: Isabella Ragonese, Sergio Rubini, Pamela Villoresi, Claudio Casadio, Laura Morante, Marco Baliani.

Insieme all’attore Claudio Casadio abbiamo voluto tenacemente recuperare lo spettacolo La Classe (6 aprile) annullato a causa del lockdown a marzo 2020 perché riteniamo che anche questo sia un modo per ripartire: riprendere le cose da dove si erano lasciate.

Sergio Rubini (16 marzo) tornerà a trovarci, dopo otto anni dallo spettacolo Bartleby scrivano, e questo ci fa molto piacere perché è un grande attore e lo spettacolo Ristrutturazione è imperdibile.

Marco Baliani (23 febbraio), l’inventore del teatro di narrazione e uno dei massimi rappresentanti del teatro italiano contemporaneo, torna anch’egli a trovarci dopo qualche anno dallo spettacolo Human dove recitò insieme a Lella Costa.

Pamela Villoresi (2 febbraio), una delle attrici più note del teatro italiano che ha lavorato con i più grandi registi e attori italiani, da Strehler a Gassman, da Bellocchio a Sorrentino, torna a Crevalcore tre anni dopo lo spettacolo “l mondo non mi deve nulla. Torna per omaggiare una grande del teatro: Eleonora Duse.

Laura Morante (10 marzo), grande attrice di cinema e teatro che ha lavorato con Placido, Virzì, Lucchetti, Muccino, Moretti per fare alcuni nomi, sarà nostra ospite per la prima volta e porterà con sé Astor Piazzolla, facendolo vivere nella sua arte e nella sua musica.

Isabella Ragonese (19 gennaio) torna a Crevalcore cinque anni dopo lo spettacolo Italia Numbers con Cristina Donà. Isabella è una delle attrice più talentuose e apprezzate della nuova generazione del cinema e teatro italiano, con un curriculum importante che l’ha vista lavorare, tra gli altri, con Virzì, Lucchetti, Mazzacurati, Martone.

Mariarosa Nannetti – Assessore alla Cultura

Alex Carpani – Direttore Artistico

Biglietti singoli: Intero € 19,00; Ridotto età* € 15,00; Minorenni € 1,00.

Abbonamento a 6 spettacoli: Intero € 84,00; Ridotto età* € 60,00.

Abbonamento a 3 spettacoli: Intero € 48,00; Ridotto età* € 33,00

* <30 anni, >65 anni e accompagnatori persone con handicap motorio

PREVENDITA NUOVI ABBONAMENTI E BIGLIETTI SINGOLI

Ufficio Cultura c/o Centro Socio Culturale Viale Caduti di Via Fani, 302 – Crevalcore

Martedì 4 gennaio 2022 h 10-12 vendita biglietti singoli spettacoli.

Inoltre i biglietti dei singoli spettacoli saranno acquistabili on-line sul sito www.vivaticket.it.

I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita anche la sera stessa di ogni spettacolo dalle h 20 alle h 21 in Auditorium.