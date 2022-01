TTTXTE – Stagione teatrale di Sant’Agata Bolognese 2022

L’APPUNTAMENTO è il titolo della stagione teatrale che ci onoriamo di presentarvi. Una stagione che guarda al futuro ma che vuole essere anche la stagione che recupera l’energia e l’emozione palpitante degli inizi. Proprio come quando ci si dà il primo appuntamento.

L’APPUNTAMENTO per dare risalto a questa nuova fase che sta per aprirsi, nella quale riponiamo molte aspettative e che speriamo possa riportarci alla socialità, alla condivisione, all’incontro pur nel rispetto di tutte le linee guide che ancora oggi sono in vigore e che ci consentono di godere della bellezza dell’arte dello spettacolo.

L’APPUNTAMENTO perché nonostante l’incertezza di questi momenti siamo convinti che sia giunto davvero il momento di tornare ad incontrarci, in sicurezza e con le mascherine. Perché se prima di questo periodo era facile incontrarsi, oggi più che mai, serve un appuntamento per tornare a vedersi e per tornare alla vita.

Per questo vi diamo un appuntamento a teatro… al nostro e vostro teatro del cuore. Il Bibiena a Sant’Agata Bolognese. Perché la vita è incontro, è partecipazione, è condivisione di emozioni.

In cartellone 6 spettacoli che spaziano dalla nuova drammaturgia al contemporaneo sempre passando dalla musica: una programmazione fedele alla vocazione del Bibiena che da oltre vent’anni vede nella musica la propria cifra, ma pur sempre in cammino e aperta a nuovi percorsi e con la consapevolezza della strada fatta fino ad ora.

Grandi nomi in programma. Si inizia il 13 gennaio con Nicolò Carnesi con un omaggio a Franco Battiato per proseguire con Erri De Luca il 26 gennaio. Il 10 febbraio sarà la volta di AljazZeera e Frankie Hi-Nrg Mc in un concerto veramente unico e il 16 febbraio ospiteremo un spettacolo di nuova drammaturgia/contemporaneo di Maniaci d’Amore e Kronoteatro. Il primo marzo toccherà a Lodo Guenzi salire sul palco del Bibiena con “Uno spettacolo divertentissimo che non finisce assolutamente con un suicidio” – stand-up comedy. Chiude la stagione Ginevra di Marco (27 marzo – giornata internazionale del teatro) con un concerto dedicato a Luigi Tenco.

La stagione quindi si terrà da gennaio a marzo con un programma dedicato alle parole e un altro alla musica. Rimandiamo il programma di Festamobile in estiva.

Per l’accesso agli spettacoli, in linea con la normativa vigente, sarà necessario il green pass.

Un forte abbraccio con l’augurio di un Natale sereno ed un anno nuovo che ci porti ad essere di nuovo vicini, sorridenti ed ammaliati dalla bellezza.

Teatro Bibiena

Irma Gardosi – Romeo Grosso