Vaccinazioni anti Covid-19: prime dosi a Persiceto, Calderara e Crevalcore

Sul sito dell’Azienda USL di Bologna viene pubblicato settimanalmente l’elenco delle disponibilità dei centri vaccinali per l’accesso diretto dei cittadini dai 12 anni in poi, esclusivamente per la somministrazione della prima dose.

Da lunedì 24 gennaio sono previste alcune disponibilità anche a Persiceto presso il museo “Macchina a vapore. Museo Franco Risi”:

lunedì 24 gennaio, 10 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30

giovedì 27 gennaio, 10 disponibilità dalle 14.30 alle 18.30

venerdì 28 gennaio, 10 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30

sabato 29 gennaio, 10 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30

Hub Bonfiglioli a Calderara

lunedì 24 gennaio, 40 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

martedì 25 gennaio, 40 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

mercoledì 26 gennaio, 40 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

giovedì 27 gennaio, 40 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

venerdì 28 gennaio, 40 disponibilità dalle 14.30 alle 18.30

sabato 29 gennaio, 40 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Hub Mons. Franzoni a Crevalcore

martedì 25 gennaio, 15 disponibilità dalle 14.30 alle 18.30

mercoledì 26 gennaio, 15 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30

venerdì 28 gennaio, 15 disponibilità dalle 8.30 alle 12.30