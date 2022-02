Andrea Santonastaso porta “Sandro” sul palco a Persiceto

Prosegue la rassegna “L’arte della parola: storie di vita comuni” nell’ambito della stagione teatrale 2021-2022 del Comune di Persiceto, promossa in collaborazione con i teatri di Crevalcore e di Sant’Agata Bolognese, riuniti nel cartellone TTTXTE – Tre Teatri per Te.

Venerdì 4 febbraio alle ore 21 il Teatro comunale di San Giovanni in Persiceto ospiterà “Sandro”, spettacolo con Andrea Santonastaso dedicato a Sandro Pertini, alla sua statura politica e umana e ad alcune sue immagini a cui noi associamo momenti indimenticabili della storia recente italiana (la vittoria dei Mondiali di calcio nel 1982 o la strage alla stazione di Bologna). Il monologo, scritto da Christian Poli e diretto da Nicola Bonazzi, racconta la storia di Pertini attraverso alcuni avvenimenti a cui lui fu presente nel suo ruolo istituzionale di Presidente della Repubblica ma anche con la sua carica di umanità, con la sua storia che veniva dalla guerra partigiana e dalla prigionia sotto il fascismo. La sua figura è stata un punto di riferimento per gli italiani, che hanno trovato in lui la rappresentazione di valori fondamentali come solidarietà, vicinanza, attenzione alle persone.

Dopo il grande successo di “Mi chiamo Andrea, faccio fumetti” dedicato ad Andrea Pazienza, con questo nuovo spettacolo Bonazzi, Poli e Santonastaso tornano a raccontare una biografia esemplare a cavallo tra anni Settanta e Ottanta, non solo con le parole ma anche attraverso i disegni dello stesso Andrea Santonastaso.

Lo spettacolo rientra nella rassegna “L’arte della parola: storie di vita comuni” che terminerà giovedì 31 marzo con “Mio padre: appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi, accompagnato da musiche dal vivo. Maggiori informazioni sulla stagione teatrale 2021-2022 a Persiceto

Per accedere agli spettacoli è necessario indossare una mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass rafforzato.

Biglietti: intero € 19,00; ridotto € 17,00 (Card Cultura, Carta Giovani e acquisto di almeno 2 biglietti per la stagione del comune di Persiceto); ridotto per età € 15,00 (minori di 30 anni e over 65 anni).

Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale, la sera dello spettacolo dalle ore 20; oppure online su www.vivaticket.it

Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto