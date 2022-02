Abbiamo deciso di illuminare il monumento più importante del nostro Comune, quello ai caduti che si trova in Piazza Giovanni XXIII, di giallo e di azzurro: sono i colori della bandiera Ucraìna.

Con questo gesto desideriamo manifestare tutta la nostra solidarietà alla popolazione ucraìna, con la quale la nostra comunità, accogliente per natura, si stringe in un grande abbraccio simbolico. Grazie!

dal profilo Fb Giampiero Veronesi