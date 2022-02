Bologna: al via nuovi servizi per i più fragili, Antoniano cerca volontari

L’Antoniano di Bologna potenzia i servizi di sostegno e accoglienza con due nuovi progetti rivolti ai più fragili, Welcome e Strade Migranti, e apre una campagna di ricerca volontari per renderli più efficaci e capillari.

STRADE MIGRANTI. In particolare,con Strade Migranti Antoniano e i suoi volontari escono dal centro di via Guinizelli per andare materialmente da chi ha bisogno, incontro ai senza dimora che abitano le strade e i portici di Bologna. Un gruppo di “volontari di strada” presterà servizio portando loro cibo, bevande calde, coperte e abiti, ma soprattutto entrando in relazione con chi molto spesso è vittima di indifferenza e isolamento sociale. Strade Migranti non vuole essere solo un aiuto nell’emergenza, ma l’avvio di un percorso di sostegno, grazie alla connessione con gli altri servizi offerti da Antoniano.

WELCOME. Per chi invece bussa alla porta di Antoniano è pensato il servizio Welcome, per accoglierlo, farlo sentire il benvenuto e dare una risposta immediata ai bisogni che lo hanno portato a chiedere aiuto. Spesso chi vive per la prima volta la condizione di dover chiedere aiuto è spaesato: trovare un volto amico che lo accolga e lo guidi ai servizi più adatti alle sue esigenze è essenziale per far vivere Antoniano come un luogo sicuro e ospitale e instaurare una relazione di fiducia.

«Ogni giorno aiutiamo tante persone, ma ogni giorno ci rendiamo conto che possiamo fare di più – commenta fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano – Siamo quindi molto entusiasti di iniziare il nuovo anno con due nuovi progetti pensati per chi non sa che può chiedere aiuto o non ne trova il coraggio. E anche per chi quel coraggio lo trova e, magari dopo molti tentennamenti, varca la nostra soglia. Perché queste iniziative raggiungano il loro obiettivo abbiamo, però, bisogno della collaborazione di tanti amici che vogliano fare la differenza e che entrino a fare parte della famiglia dei nostri volontari».

PER DIVENTARE VOLONTARI. «Si può fare davvero tanto per la comunità donando solo qualche ora del proprio tempo e mettendo le proprie capacità al servizio dell’Altro» aggiunge Alessandro Patroncini, Responsabile Volontari di Antoniano.

Chi desideri mettersi al servizio degli altri attraverso uno dei due nuovi progetti di Antoniano può andare sul sito www.antoniano.it/volontariato e inviare la propria candidatura per una o entrambe le attività. Per chi desidera collaborare con Welcome e Strade Migranti è fondamentale la disponibilità alla relazione e all’incontro, oltre che il desiderio di prendersi cura dell’altro e della sua storia, ed è richiesta la maggiore età.

Per iscriverti o informarti sul volontariato in Antoniano: vai sul sito www.antoniano.it/volontariato o scrivi a volontari@antoniano.it

Per info su Antoniano onlus: www.antoniano.it

