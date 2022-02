Calderara, comunicazione per le famiglie del Nido Mimosa e piccolo Nido

Buongiorno a tutte e tutti.

Visto che in tanti mi state scrivendo sul mancato annullamento delle tariffe del nido di Gennaio per chi è stato in quarantena, con questo post comunico la valutazione fatta dall’Amministrazione e le scelte che verranno assunte alla fine di marzo.

È vero che alcuni Comuni, non tutti, hanno azzerato le rette ma è anche vero che tali Comuni, da una parte, hanno un metodo di calcolo diverso da Calderara, dall’altra hanno assunto questa decisione anche perché non garantivano loro il servizio per problemi con gli educatori. Calderara ha nel sistema tariffario già il calcolo della quota assenze, e le assenze, mi riferisco a tutto il nido sono state discontinue tanto che le educatrici in servizio ci sono state sempre e i costi di funzionamento sostenuti ugualmente dal Comune.

Essendo Gennaio non ancora consolidato, ed in attesa delle nuove norme sulla quarantena, come arrivate da poco, abbiamo deciso di applicare il regolamento e fare un abbuono alla fine di marzo, in modo da vedere la situazione come sarebbe evoluta e fare un intervento unico a favore delle famiglie che tenga conto di tutto il periodo. Anche perché fare un intervento spot a Gennaio con il bilancio del Comune non ancora in pieno esercizio non avrebbe consentito di fare un intervento strutturale, che invece, ripeto, faremo dopo i primi 3 mesi a bocce ferme come si suol dire.

Grazie a tutti e tutte.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone