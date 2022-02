Calderara: intitolazione del parco di Longara della Fabbreria ai Martiri delle Foibe e di Vergarolla

Questa mattina cerimonia di intitolazione del parco di Longara della Fabbreria ai Martiri delle Foibe e di Vergarolla. A 5 giorni dal 10 febbraio, GIORNO DEL RICORDO, e a conclusione di un percorso che ho da subito condiviso e che ha visto tutti i gruppi del Consiglio Comunale unanimi.

Sì, perché ho sempre pensato che i morti non devono essere mai politicizzati, che tutte le stragi devono essere sempre condannate, senza se e senza ma, e ricordate.

Grazie a tutti i gruppi consiliari, Siamo Futuro, Uniti per Calderara e Movimento 5 stelle, questi ultimi li ringrazio anche per aver messo a dimora sempre questa mattina due alberi in segno di rinascita. Grazie di cuore all’assessore Maria Linda Caffarri e alla consigliera Luana Tarozzi per l’attenzione e cura messa in campo per l’iniziativa e grazie all’associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, da noi coinvolta sin da subito.

Ma soprattutto grazie a loro, ai giovani consiglieri del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi che hanno scelto il luogo da intitolare e fatto un percorso di approfondimento e di memoria, come deve essere. Loro sono il nostro futuro, come dico sempre, ma anche il nostro presente e possono insegnare tanto a tutti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone