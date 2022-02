Crevalcore: Bilancio di metà mandato dell’Amministrazione Martelli

Il bilancio di metà mandato tracciato dal sindaco Marco Martelli è positivo, pur nella consapevolezza dell’impegno e dello sforzo importante che aspetta ancora alla sua giunta.

Da giugno 2019 ad oggi, di fatto due anni e mezzo, l’Amministrazione comunale ha garantito tutti i servizi ai propri cittadini, pur nel travagliato periodo dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

Tante le opere cantierate e ancor di più le soluzioni messe in campo per contrastare la pandemia e “per stare a fianco alle categorie che sono più in difficoltà e non lasciare indietro nessuno” – afferma Martelli.

In 20 pagine della pubblicazione “Città di Crevalcore. Il bilancio di metà mandato 2019-2024” si trovano così riassunti tutti gli interventi e i progetti intrapresi, quelli terminati e le proposte nuove emerse nel frattempo.

Il bilancio si apre con i “lavori in corso” relativi alla ricostruzione post-terremoto, che a quasi 10 anni dal sisma, vede l’apertura degli ultimi cantieri ovvero il Municipio, il Teatro Comunale e Villa Ronchi, e prosegue con tutti gli interventi già effettuati nel capoluogo e nelle frazioni. “L’obiettivo – prosegue Martelli – a questo proposito è quello di pianificare in modo tale da creare quella cornice chiara e trasparente per cittadini, professionisti, imprese e istituzioni.”

Si prosegue con il bilancio e i tributi che mostrano chiaramente i segni di una gestione accorta e particolarmente attenta sia alle esigenze del Comune (tenendone in sicurezza i conti) sia a quelle della propria cittadinanza (con anche voucher e contributi a fondo perduto), per passare poi alla valutazione dei servizi erogati alle famiglie, agli anziani e ai giovani cittadini con una sottolineatura specifica agli interventi di emergenza attivati proprio per l’attuale pandemia in atto. “Avere i conti in ordine è un segnale di buona amministrazione. Governare un comune significa riuscire a conciliare il più possibile le esigenze di tenuta complessiva senza, appunto, lasciare indietro nessuno. Perchè è per questo che si governa: per la buona salute della propria comunità”.

Infine uno sguardo alle nuove opportunità create dall’apertura della Ciclovia del Sole che, attraversando proprio il cuore di Crevalcore, crea nuove occasioni e proposte per l’intero territorio, sia in termini di ospitalità e ricettività sia di possibile rilancio per il commercio cittadino.

La pubblicazione “Città di Crevalcore. Il bilancio di metà mandato 2019-2024” sarà distribuita a partire dalla prossima settimana direttamente nelle buchette della posta delle famiglie crevalcoresi e sarà a disposizione presso l’Urp del Comune di Crevalcore.

Ufficio comunicazione Comune Crevalcore