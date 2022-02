Da Persiceto alla Romagna con “Il ballo”

L’attore Ivano Marescotti ha comunicato che per motivi di salute non potrà rappresentare come previsto lo spettacolo “Il ballo”, in programma sabato 5 marzo 2022 presso il Teatro Fanin di Persiceto. A sostituirlo ci sarà Maria Pia Timo che insieme all’Orchestra di Mirko Casadei porterà in teatro la storia del liscio, dagli inizi della Romagna rurale fino alle discoteche ancora semichiuse del presente.

In seguito alla indisponibilità di Ivano Marescotti lo spettacolo “Il Ballo” viene proposto in una nuova formula, nata dall’incontro tra l’Orchestra Mirko Casadei, erede della famosa dinastia musicale e Maria Pia Timo, icona della romagnolità al femminile. Lo spettacolo, scritto da Roberto Pozzi e prodotto da Patàka in collaborazione con Cronopios, farà tappa al Teatro Fanin di Persiceto sabato 5 marzo alle ore 21, portando sul palcoscenico la storia del liscio e ripercorrendo l’evoluzione sociale delle ultime generazioni, attraverso quello di coppia, dagli inizi della Romagna rurale di Carlo Brighi, poi nell’Italia del dopoguerra di Secondo Casadei, passando per i successi nazionali di Raoul, fino alle discoteche ancora semichiuse del presente.

Durante la serata il pubblico sarà idealmente trasportato in Romagna, raccontata in maniera solare tra le cartoline alla “Ciao Mare” della riviera e il lato umoristico del divertimentificio full optional di oggi, e con la celebrazione di un mondo fatto di locali, mode, successi, fatiche, alti e bassi, e soprattutto la voglia di ballare e di allegria del suo popolo, mai stanco e sempre in giravolta.

Affiatati, come quelle coppie che volteggiano nei Dancig della Pianura Padana, l’Orchestra Mirko Casadei e Maria Pia Timo mescoleranno canzoni e brani comici sull’immaginario del mondo delle balere, classici che sarà impossibile non cantare tutti assieme e storie e segreti degli evergreen di questo genere musicale, un tempo bistrattato ma oggi riscoperto ed apprezzato anche dalle nuove generazioni.

Dopo lo spettacolo del 5 marzo, la stagione TTTXTE-Tre Teatri per Te proseguirà a Persiceto con altri due spettacoli: martedì 22 marzo, sempre al Teatro Fanin, sarà la volta degli Oblivion con “Oblivion Rhapsody”, uno spettacolo ricco di sorprese per festeggiare l’anniversario dei primi 10 anni della loro attività; giovedì 31 marzo l’appuntamento conclusivo si terrà in Teatro comunale con “Mio padre: appunti sulla guerra civile” di e con Andrea Pennacchi, accompagnato da musiche dal vivo in un viaggio alla ricerca della storia del padre, da partigiano a prigioniero e poi reduce in un’Italia devastata dalla guerra.

Biglietti: intero € 19,00; ridotto € 17,00 (Card Cultura, Carta Giovani e acquisto di almeno 2 biglietti per la stagione del comune di Persiceto); ridotto età € 15,00 (minori di 30 anni e over 65 anni).

Prevendita: presso la biglietteria del Teatro comunale mercoledì 23 febbraio e 2 marzo dalle ore 10 alle 12, sabato 19 e 26 febbraio e 5 marzo dalle 17 alle 19; la sera dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro Fanin dalle ore 20; online su www.vivaticket.it

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo biglietteriateatro@comunepersiceto.it

Ufficio stampa Comune Persiceto