Dal 1° febbraio Green Pass obbligatorio per accedere agli uffici comunali

Da martedì 1° febbraio 2022 sarà obbligatorio esibire il Green Pass base per accedere agli uffici comunali, oltre che ai servizi alla persona, ai servizi postali, bancari e finanziari e alle attività commerciali, con l’esclusione di quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. Ricordiamo, inoltre, che per accedere alle biblioteche comunali serve invece il Green Pass rafforzato.

In base al Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, il Green Pass base è obbligatorio per accedere a:

luoghi di lavoro

barbieri, parrucchieri, estetisti (dal 20 gennaio)

banche e finanziarie (dal 20 gennaio)

uffici comunali, Inps, Posta, Inail e altri uffici pubblici (dal 1° febbraio)

negozi e centri commerciali (dal 1° febbraio) ad eccezione delle attività che si svolgono, in locali al chiuso, nei seguenti ambiti, stabiliti dal Dpcm del 21 gennaio 2022 : alimentare e prima necessità (vedi elenco allegato al Dpcm e richiamato in fondo alla notizia) sanitario (approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie) veterinario di giustizia (accesso agli uffici giudiziari e ai servizi socio-sanitari per denunce da parte di vittime di reati o richieste di interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci) di sicurezza personale (uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali per attività istituzionali indifferibili, prevenzione e repressione degli illeciti).

Il Green Pass rafforzato è invece obbligatorio nei seguenti casi:

accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 (dal 15 febbraio)

biblioteche, musei, mostre, cinema e teatri

bar e ristoranti al chiuso e all’aperto (anche per il consumo al banco)

alberghi e strutture ricettive

treni, navi, aerei, bus e metro

piscine, impianti sport di squadra, centri benessere e centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)

centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia)

sagre, fiere e centri congressi

feste e cerimonie civili e religiose

impianti di risalita

parchi tematici e di divertimento

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Sul sito del Governo è pubblicata la tabella completa delle attività consentite con o senza Green Pass base o rafforzato

Sul sito della Regione Emilia-Romagna sono disponibili altre informazioni utili sul Green Pass

Allegato al Dpcm del 21 gennaio 2022

Attività commerciali di vendita al dettaglio in cui non è necessario esibire il Green Pass:

commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande, escluso in ogni caso il consumo sul posto

commercio al dettaglio di prodotti surgelati

commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

commercio al dettaglio di materiale per ottica

commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

