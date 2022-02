Emilia-Romagna e Veneto insieme per la ripresa, investimenti e progetti comuni finanziati dal PNRR

Due Regioni confinanti, con progetti in comune e temi da affrontare in una logica di area vasta, soprattutto nella fase che si sta aprendo, con i fondi del PNRR e un grande piano di investimenti pubblici da realizzare, per far ripartire il Paese.

Durante l’incontro è stata ribadita la richiesta al Governo di riattivare il percorso con la Legge quadro sull’Autonomia, in modo da garantire la cornice entro la quale ogni singola Regione può portare avanti le rispettive istanze, col pieno coinvolgimento del Parlamento e assicurando i medesimi Livelli essenziali delle prestazioni in tutto il Paese.

Sono stati approfonditi numerosi temi e interventi che le due Regioni condividono all’interno del programma del PNRR. Tra i principali

Accelerare sulla transizione ecologica , attraverso tutela ambientale, valorizzazione dei territori e un nuovo Accordo fra Governo e Regioni del Bacino padano sulla qualità dell’aria , che porti a investimenti in grado di avviare misure strutturali e non più solo emergenziali.

, attraverso tutela ambientale, valorizzazione dei territori e un , che porti a investimenti in grado di avviare misure strutturali e non più solo emergenziali. Piano di rinascita del Po , con la rinaturalizzazione del grande fiume

, con la rinaturalizzazione del grande fiume Valorizzazione dei territori, a partire dalla Costa Adriatica , con la promozione anche insieme col Friuli Venezia Giulia e la richiesta condivisa di tutela dei piccoli imprenditori, degli investimenti fatti e dell’occupazione nell’assegnazione delle concessioni balneari

, con la promozione anche insieme col e la richiesta condivisa di tutela dei piccoli imprenditori, degli investimenti fatti e dell’occupazione nell’assegnazione delle Il Parco del Delta del Po , al quale il PNRR destina ingenti risorse

, al quale il PNRR destina ingenti risorse Sciogliere i nodi infrastrutturali, per una maggiore competitività e attrattività e per decongestionare le aree urbane

regione.emilia-romagna.it