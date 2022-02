FDI: altra notte di caos in zona universitaria e centro storico di Bologna

Ennesima notte insonne in zona universitaria e in molte parti del centro di Bologna, ancora una volta lasciata alla mercé di scalmanati che hanno impedito il legittimo diritto al riposo dei residenti, oltre ad aver dato vita a veri e propri atti di vandalismo, come molti cittadini ci hanno segnalato.

In tutto questo il sindaco Lepore, che “rivendica con forza e spavalderia” per sé la delega alla sicurezza, conferma la sua totale incapacità o, ancora peggio, mancanza di volontà, di affrontare il tema della legalità e rispetto del decoro nella zona universitaria e nel centro storico in generale.

Sino ad ora il Sindaco si è prodigato in molte chiacchiere e promesse fatte ai cittadini a cui non ha fatto seguito alcun atto concreto tanto che la situazione è ulteriormente degenerata. Negli anni passati, nel periodo invernale, non si registravano così tanti e reiterati episodi gravi, cosa che succede quest’anno quando, nonostante il freddo, si continuano e ripetere questi inaccettabili fenomeni di degrado segnalati da ormai troppo tempo dai cittadini.

FdI continua a ribadire come sia necessaria l’installazione di telecamere in tutte le vie, per una normalizzazione della zona universitaria e nel centro storico in generale che consenta ai residenti di poter riposare e vivere tranquillamente nelle proprie case tutte le sere della settimana e non aspettando il weekend come un incubo, inoltre servono controlli frequenti ed efficaci della Polizia Municipale, oltre alla verifica del rispetto delle ordinanze e l’installazione di rilevatori acustici, perché i rumori assordanti non fanno vivere in pace i residenti, costretti troppo a lungo a subire le angherie di vere e proprie bande di scalmanati.



Francesco Sassone

Capogruppo FdI Comune a Bologna