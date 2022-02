FDI Bologna sull’accoltellamento in via Petroni

L’accoltellamento di ieri sera (11 febbraio ndr) in via Petroni non è altro che l’ennesimo di una serie di atti violenti ormai non più tollerabili in zona universitaria e nel centro storico. Questa non è semplice movida, e nemmeno si può definire “mala movida”, si tratta di atti violenti e criminali commessi in una zona della città che molti considerano ormai come una zona franca, dove tutto è concesso. Se il Sindaco pensa di fermare questa situazione, da tempo fuori controllo, con una decina di “street tutor” messi a disposizione dagli esercenti, o ci è o ci fa. Ci vogliono, come chiediamo da tempo, telecamere per la video sorveglianza, maggiori controlli e il divieto di consumo di alcool per strada nelle aree a rischio. Il TUEL dà al Sindaco poteri speciali per la gestione dell’abuso di alcolici, spaccio e violenze. Ci vuole subito un’ordinanza urgente per prendere in mano la situazione, altrimenti continueremo a leggere notizie di risse, accoltellamenti e aggressioni, mentre l’Amministrazione continua a non fare nulla di concreto.

Francesco Sassone

Stefano Cavedagna

Marta Evangelisti

Manuela Zuntini

Felice Caracciolo

Consiglieri Comunali Fratelli d’Italia



Loris Folegatti

Presidente Circolo FDI Santo Stefano