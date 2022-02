“Giornata della Memoria” e “Giorno del Ricordo” all’Archimede

“Infanzia dietro il filo spinato” è il titolo del lavoro portato in scena dagli studenti dell’Istituto Archimede, grazie al lavoro degli insegnanti impegnati nel progetto, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio). Il testo è liberamente tratto dal libro-testimonianza di Bogdan Bartnikovski e la rappresentazione che vede protagonisti i ragazzi è fruibile in streaming sulla piattaforma del Comune di San Giovanni in Persiceto. Notevole la locandina che reca un disegno realizzato dai bambini del campo di concentramento di Terezin.

L’istituto comprensivo persicetano è attivo anche nella celebrazione del “Giorno del Ricordo” delle vittime delle Foibe nella ex Jugoslavia e dell’ “Esodo” di massa delle popolazioni di lingua e culture italiana all’indomani del secondo conflitto mondiale (10 febbraio). In questa chiave alcuni lavori degli studenti dell’Archimede sono candidati alla XII edizione del concorso nazionale indetto dal Ministero dell’Istruzione denominato “10 febbraio – Per Amor di Patria”. Una classe parteciperà anche, da remoto, alla annuale seduta straordinaria del consiglio comunale metropolitano di Bologna commemorativa delle tragiche vicende del Confine Orientale insieme al comitato bolognese della “Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia” con la presidente Chiara Sirk.

Fabio Poluzzi